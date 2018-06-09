شاهد اللحظات الأولى بعد إفراج دونالد ترامب عن جدة كيم كارداشيان

التقطت وسائل إعلامية أمريكية، مقطع فيديو مؤثر يرصد اللحظات الأولى عند عودة السجينة أليس جونسون إلى أحضان عائلتها، والإفراج عنها وإطلاق سراحها، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة عليها، بعد لقائه الأخير مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان في البيت الأبيض.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، ظهرت جدة كيم كاردشيان، تتوسط أفراد عائلتها وأقاربها، الذين حضروا خصيصاً بباقات من الورود لاستقبالها في ولاية ألاباما الأمريكية، بعد ساعات من إعلان دونالد ترامب الإفراج عنها اليوم الأربعاء، خلال بيان نشره البيت الأبيض.

وأعربت كيم كارداشيان عن سعادتها بالقرار، حيث علقت عبر حسابها على تويتر بكلمات الشكر والتقدير لدونالد ترامب وكبير مستشاريه زوج ابنته إيفانكا ترامب جاريد كوشنر، الذين أظهرا تعاطفهما واهتمامهما مع جهودهما لتحقيق هذه اللحظة الفارقة في حياة أليس جونسون.

وتابعت في تغريدة منفصلة قائلة: “إن الإفراج عن أليس أمراً ملهما، بل وسيجدد الأمل لدى الآخرين الذين يستحقون منحهم فرصة ثانية”.

كما أشارت إلى حرصها على استكمال هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الأخرى التي طالما سعت باستمرار للوصول إلى هذه النتائج منذ زمن طويل”، في إشارة منها لتعديل نظام إصلاح السجون الفيدرالية وتخفيف العقوبات عن السجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات قاسية بسبب جرائم غير عنيفة”.

كما تحدثت كيم كارداشيان عن اتصالها الأول مع أليس جونسون بعد الإفراج عنها، حيث اعتبرته أنه سيظل ذكرى مميزة لن تنساها.

وبحسب ما تناقلت وسائل إعلامية أمريكية، أبدى بعض المسؤولين في البيت الأبيض اعتراضهم على قرار العفو الرئاسي، ومنهم رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي وأحد مستشاري البيت الأبيض دونالد مكفان رفضه، وذلك بعد دراسة ملف قضية آليس جونسون واعتقادهم أنها لا تستحق ذلك.

وبحسب ما أعلنت مصادر في البيت الأبيض، فإن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إطلاق سراح عشرات السجناء الآخرين قبل نهاية الصيف.