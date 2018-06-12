شاهد.. النجوم يقدمون العزاء لـ “ناصيف زيتون” بوفاة والده

أعلنت عائلة النجم السوري ناصيف زيتون أن تشييع الياس زيتون، والد ناصيف، سيتم في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد في العاصمة السورية دمشق في حين أن العائلة ستتقبل العزاء بالراحل يومي الاثنين و الثلاثاء .

ومع انتشار خبر وفاة والد النجم السوري ناصيف زيتون عبر الإعلام، سارع العديد من النجوم إلى تقديم العزاء لـ ناصيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض فيما يلي أبرز تغريدات النجوم :

فرح يوسف : ” تعازينا الحارة للفنان ناصيف زيتون في وفاة والده .. الله يرحمو ويصبركون وتكون نفسه بالسما “.

رحمة رياض : “ببالغ الحزن والاسى تلقيت خبر وفاة والد اخي وصديقي الفنان ناصيف زيتون الياس زيتون ان الله وانا اليه راجعون الله يصبركم وطول بعمر الوالده يارب”.

عبد الكريم حمدان : ” اصعب كسر بحياة الرجل .. وفاة مسند ضهره … والده .. الله يكون معك و يعطيك الصبر و القوة اخي .. البقية بحياتك .. و تعازي الحارة الك و لعيلتك الكريمة .. الله يتغمده برحمته … و تكون روحه بالسما “.

محمود نصر : ” الله يرحم الوالد و يصبركم على فراقه صديقي .. السلام و الرحمة لروحه”.

شكران مرتجى : ” تعازيي الحارة للأخ والصديق ناصيف زيتون الله يرحم والده ويصبر العائلة جميعاً “.

نيكول سابا : ” الله يرحمو ويصبّرك و تكون نفسه بالسما “.

ستيفاني صليبا : ” أصدق التعازي والمواساة للفنان ناصيف زيتون بوفاة والده. نفسه بالسما والله يصبّركن “.

مي حريري : ” العوض بسلامتك يا حبيبي ناصيف بفقدان والدك الغالي وبسأل الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته الله يصبرك ويقويك و تكون نفسه بالسما “.

جو رعد : ” حبيبي يا ناصيف الله يرحم ابوك وتكون نفسو بالسما “.

​رامي عياش​ :”أحر التعازي بوفاة والد الفنان ناصيف زيتون نسأل الله أن يرحم والدك ويغفر له ونسأل الله أن يلهم عائلتك الكريمة الصبر و السلوان”.

وكان والد ناصيف، السيد الياس، قد فارق الحياة يوم السبت الماضي بعد معاناته مع المرض.