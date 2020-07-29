دافعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال بعد الكشف عن أسمائهم مؤخرا عبر بعض وسائل الاعلام..

وشاركت الفضالة مع متابعيها بمقطع فيديو علقت فيه على الأزمة الحاصلة قائلة: “لا ياخدكم الكلام.. رب العالمين ليش عطانا عقل.. علشان نتريث ونتأنى وما نظن.. إن بعض الظن إثم”.



وأضافت: “دام ما طلع شي رسمي قال فلان فعلته وفلانة فعلتها، خلاص هدوا هدوا ونشوف شو يصير.. والأيام تثبت.. الأيام رح تكشف لنا”.



ودعت النجمة الكويتية المتابعين بعدم الانسياق وراء اتهام المشاهير والإساءة إليهم بتعليقات سلبية من دون أن يكون هناك إدانة رسمية لهم من جانب السلطات المختصة، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والهجوم بسبب موقفها، مؤكدين أن التحقيق واضح وشفاف ويتهم هؤلاء بتهم خطيرة بسبب أموالهم الطائلة.



وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم الأحد، بالتحفظ على أموال عشرة مشاهير متهمين بغسيل الأموال ومنعتهم من السفر، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها ومستنداتها بعد الاطلاع على دفاترها للتأكد من نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسل الأموال.