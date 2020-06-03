أطلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على متابعيها في بث مباشر على تطبيق إنستغرام حيث تحدثت عن اخر اعمالها الفنية كما أجابت على العديد من التساؤلات المتعلقة بحياتها الخاصة.

وقد حثت الهام الفضالة، خلال البث، متابعيها على كثرة الانجاب قائلة: “جيبوا عيال حق الكبر وايد زين” وتابعت “لا تطلعولي نفس الاجانب واحد واثنين وبس لا والله اذا الله معطيك جيب بالكبر تعرفون قيمتهم”.

وقد انقسم اراء المتابعين حول كلام الهام الفضالة بين مؤيد لكلامها اعتبر ان “العائله الكبيره أزين من البيت الفاضي لا حس ولا انس” وبين من اعتبر ان كلامها سطحي لمفهوم الانجاب وبين اخرين قالوا “اجيب ٢ واربيهم وادرسهم في ارقى المدارس والجامعات افضل من ١٠ ما اعرف اربي مين ولا انتبه لمين ولا اصرف على مين”.

يذكر ان الهام الفضالة لديها ابنتنان هما فجر والنور من زوجها الصحفي خليل التميمي وابنة اثالثة هي منى العتيبي من زوجها الأول.