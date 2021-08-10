قامت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بالرد على مواطنتها وصديقتها السابقة الفنانة هيا الشعيبي من جديد، عبر مقطع فيديو كشفت من خلاله تفاصيل جديدة عن سبب خلافهما منذ البداية وذلك بعد تصريحات الاخيرة في احد البرامج التلفزيونية والتي اتهمت فيها الفضالة بعدم الوقوف الى جانبها في ازماتها وبالنفاق.

وأكدت الفضالة أن ”الشعيبي هي من أنكرت جميلها وتخلت عن اليد التي ساعدتها في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيا“.

وقالت في الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق ”سناب شات“، إنها ”تواصلت مع محامٍ لهيا الشعيبي للدفاع عنها في قضيتها رغم وجودها في تركيا في ذلك الوقت، إضافة لتواصلها مع إحدى بناتها بصفة مستمرة للاطمئنان على صحتها وإذا كانت تحتاج أسرتها لشيء“.

وذكرت الفضالة أنها ”كانت لها نعم الصديقة وكانت تؤازرها في الكثير من المواقف في حياتها، لكنها تفاجأت بها تهاجمها وتنتقدها“.

وأنهت إلهام الفضالة حديثها بأنها ”لم تكذب في أي شيء، وأنها لن تتحدث مرة أخرى في شيء، وأنها لا تحب الخوض في حياتها الشخصية تحسب للقيل والقال“.

وكانت الشعيبي قد عبرت عن انزعاجها من زميلتها ومواطنتها الهام الفضالة ووصفها بـ“المنافقة“، وذلك خلال حوارها مع الاعلامي فيصل العجمي في برنامج “الفيصل” راوية عددا من المواقف التي تقف خلالها صديقتها السابقة الى جانبها.

وتحدثت هيا الشعيبي، خلال اللقاء، عن عدد من المواقف والازمات التي واجهتها متهمة الهام الفضالة بالتخلي عنها وعدم الوقوف الى جانبها رغم صداقتهما الطويلة.