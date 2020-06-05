فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا الوزير السبق ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بدخولها الى استديو “صار الوقت” الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غام مباشرة للتعليق على الحلقة.

وتوجهت اليسا لفرنجية قائلة، “على الرغم من الاختلاف بالخط السياسي أتمنى فرنجية أن يصبح رئيساً للبنان لأنه رجل صادق وصريح”. وأضافت، أفضل أن يكون الرئيس من خط مختلف ولكن صريح وصادق على أن يكون رئيس “كاذباً” ويقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر.

وردا على سؤال من مارسل غانم عن حفلتها المقبلة، قالت اليسا “هلاء كنت على شاهد vip حفلتي الحاية ما بعرف ان شاء الله نكون خلصنا كورونا” وتابعت “انا مش قابضة كورونا كثير لأنه اعلاميا مضخمينها اكثر من ما هي”.

وكانت إليسا قد قدمت حفلًا غنائيًا “أون لاين”، مساء أمس الخميس، على منصة شاهد، تحت رعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقدم الحفل الإعلامي السعودي علي العلياني.