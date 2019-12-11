شاهد.. اليسا في السرير مع “ميني ماوس”

اختارت الفنانة اللبنانية اليسا ان تصبح على متابعيها بطريقة مختلفة اليوم حيث خطفت الانظار بلقطة عفوية اجتاحت بها موقع انستغرام.

فقد نشرت اليسا، منذ قليل، صورة ظهرت فيها في سريرها بينما كانت تغط في نوم عميق وتحتضن لعبة “ميني ماوس”.

وقد حصدت هذه الصورة الاف الاعجابات والتعليقات من متابعي اليسا كان منهم عدد من الفنانين مثل ياسمين صبري ورندة البحيري التي علقت قائلة: “العفريت اللي مصور الصوره دي يا إليسا 😂”

يذكر ان اليسا تتواجد حاليا في مصر حيث تستعد لحفلها المنتظر على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمقرر الجمعة 13 كانون الأول الجاري.