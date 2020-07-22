نشرت الفنانة التونسية أماني السويسي، إحدى نجمات برنامج “ستار اكاديمي”، مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرضها للضرب من قبل متعهد فني.

وأطلّت أماني السويسي، في الفيديو، من المستشفى وهي تبكي وتظهر عليها آثار كدمات، قائلة أنها تعرّضت لـ”الضرب والإهانة من متعهّد حفلات يدعى سفيان”، وأنّه “تعدّى عليها بالضرب لأنّها طالبت بحقوقها المادية”.

وصرّحت السويسي في اتصال مع إذاعة “موازيك أف أم” التونسية أنّها تعرّضت لـ”ظلم كبير، وللإهانة من متعهد الحفلات سفيان” الذي هاجمها في مكتبه وانهال عليها ضرباً لمجرّد مطالبتها بحقوقها الماديّة، مضيفة أنّه اتصل بها ودعاها للقاء في مكتبه، فطلبت منه أتعابها لقاء حفلاتها طوال سنة، وتفاجأت برغبته في الاستيلاء على 75% من هذه العائدات.

وقالت أماني إنّه هاجمها في البداية بـ”آلة حادة تستخدم لقطع الأوراق”، ثمّ وجّه لها لكمة قبل أن يطرحها أرضاً ويواصل ضربها، لافتة إلى أنّه لولا تدخّل مساعدته لمنعه من مواصلة الاعتداء عليها لكانت فارقت الحياة.