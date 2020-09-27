هاجمت الناشطة السعودية أمل الشهراني على احد متابعيها بعد ان قال لها إن ابنها سيطرد من مجالس الرجال بسببها.

كلام أمل الشهراني جاء ردا على متابع يُدعى “عبدالله قال لها”: “ما أرحم إلا ولدك اللي بكرة بينطرد من مجالس الرجال بسببك.. وإذا فتح فمه بموضوع بيقولون له اسكت”.

وقالت أمل الشهراني في ردها: “الحين انت تحسب ان مجلسكم مجلس رجال مجلسكم مجلس نعال ولدي ما يتشرف بهالاشكال”.

وتابعت أمل الشهراني: “الشيخ معاذ ابن الشيخ ابو معاذ لاحظ شيخ ولد شيخ يقعدوا في راس المجلس اما انت فعلى العتبة مثل الجعر تنتظر”.

وتسبب هذا المقطع في الهجوم على أمل الشهراني بطريقة قاسية من جانب بعضهم، بينما اعتبر البعض بقوله إنها تحاول أن تقلد الناشطة السعودية هند القحطاني كي تصل لشهرتها ذاتها.