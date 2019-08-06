شاهد… امل حجازي بفيديو مؤثر قبيل ادائها مناسك الحج

شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر لها، عقب وصولها للأراضي المقدسة من أجل أداء فريضة الحج.

ووجهت أمل حجازي رسالة قالت فيها: “بدي أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني”.

واضافت امل حجازي قائلة: “بشكرك يا رب على هالنعمة التي عطيتني ياها بشكرك ومقصرة شو ما بعمل شو من صلاة لحج بحس حالي مقصرة لانه اللي عطيتي ياه شي كثير كبير”.

وتابعت متأثرة وعينيها مليئة بالدموع: “بدل ما أكون واقفة عالمسرح في هذا اليوم سأكون واقفة بين يدي رحمتك على جبل عرفات.. ربنا يتقبل مني ومن كل الحجاج.. لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك”.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وأكد بعضهم أنهم شعروا بالفعل بإحساسها وتاثرها في تلك اللحظة.