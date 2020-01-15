شاهد .. انتصار ترتدي الحجاب

نشرت الفنانة المصرية ” انتصار ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها ظهرت من خلالها مرتدية الحجاب وعباءة وهي تتجول في أحد الأسواق في المملكة العربية السعودية .

حيث إنها تتواجد هناك من أجل عرض مسرحيتها ” عويس ذا فويس ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة التي لاقت إعجابا كبيرا من قبلهم حيث أشادوا بجمال الحجاب على انتصار وإنه يليق بها .

يذكر أن مسرحية عويس ذا فويس تضم فريق عمل مشترك سعودي مصري .. وبدأ عرضها في الرابع من شهر يناير الجاري وتستمر حاليا في عرضها الثاني .