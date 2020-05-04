انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضعف اداء الفنانة المصرةي ياسمين صبري في احد مشاهد مسلسل “فرصة ثانية” الذي تخوض بطولته مع عدد من الفنانين.

فقد تم تداول مقطع فيديو ظهرت ملك “ياسمين صبري” وهي تجلس بأحد الكافيهات مع زياد “أحمد مجدي”، حيث تتلقى اتصالا من والدتها “نهال عنبر” لتخبرها أن والدها فقد الوعي وهو ما استقبلته ياسمين ببرود وبوجه فاتر.

وقد تعرضت ياسمين صبري لموجة من السخرية من متابعي التواصل الاجتماعي معتبرين أنها لم توفق في أداء المشهد بسبب عدم تناسب رد فعلها مع الموقف.

ويشارك في مسلسل “فرصة ثانية” كلاً من ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.