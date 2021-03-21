إجتمعت الفنانة المصرية ​أنغام​ بولديها عمر وعبد الرحمن، في فيديو كليب مؤثر لأغنية “ودوني عند أمي”، إحتفالاً بعيد الأم.الأغنية من كلمات وألحان ​عزيز الشافعي​، وتوزيع موسيقي مادي.

كما علّقت أنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، على الكليب قائلة: “ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها مني ومن عمر وعبد الرحمن كل سنة وكل أم طيبة وناجحة”.

واظهر الفيديو كليب انسجام انغام الكبير مع ولديها عمر وعبد الرحمن حيث ظهروا معا وهم يستمتعون بوقتهم كما كانت تلعب معهم كرة السلة في احد المشاهد.

وكانت أنغام كانت قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017، من دون أن تصوّرها على طريقة الفيديو كليب، لتعود وتصورها الان إحتفالاً بعيد الأم.

يذكر ان عمر هو ابن انغام من مهندس الصوت المصري “مجدي عارف” أما عبدالرحمن فهو ابنها من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي.

وتقول كلمات الأغنية: ودّوني عند أمي أقعد معاها شوية.. وحشاني كتير أوى الست الحلوة دية.. أنا مهما أروح وأجي ماليش غير حضن أمي.. من بعدها مفيش أمان ومفيش حنية.. المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللي فيا.. هي البركة اللي عندي وماليش بركة إلا هي.. الطيبة الأميرة.. أمي الست الأصيلة حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة أمي.. مين زيها.. بحبها.. ده حبها في دمي ودّوني عند أمي ودّوني ودّوني وردوني لبداياتي للغالية على قلبي وأول حب في حياتي أول دلع.. أول هنا وطبطبة أمى أنا.. وصاحبتي من الصبا المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللي فيا هي البركة اللي عندي.. وماليش بركة إلا هي الطيبة الأميرة.. أمي الست الأصيلة حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة أمي.. مين زيها.. بحبها.. ده حبها فـ دمي ودّوني عند أمي.