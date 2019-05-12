شاهد.. انهيار سلوى خطاب في “رامز في الشلال”

أصيبت الفنانة المصرية سلوى خطاب بانهيار أثناء وقوعها ضحية مقلب الحلقة السابعة من برنامج “رامز في الشلال” المذاع على فضائية “mbc مصر”.

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ولم تتمالك سلوى خطاب أعصابها بمجرد رؤية “الغوريلا”، التي يتقمص شخصيتها “رامز”، حتى أنها لم تستطع الجري من هول الصدمة التي أصيبت بها.

وقد انفعلت سلوى خطاب على رامز بعدما كشف عن وجهه لها، قائلة له: “عايز تموتني!”.

وكانت سلوى خطاب وصلت إلى الجزيرة التي يتم تنفيذ المقلب فيها، وأثناء تركيب أحد أفراد فريق العمل للمايك، رفضت أن يقوم بالمهمة، متهمة إياه بالتحرش: “هاته أركبه أنه عارفه شغل التحرش ده”.

ويقوم رامز جلال في برنامجه “رامز في الشلال” باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور