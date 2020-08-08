حلت الفنانة السورية “أمل عرفة” ضيفة على أحد البرامج الإذاعية الحوارية بمداخلة هاتفية من قلب منزلها في سوريا حيث تحدثت عن عدد من المواضيع الفنية والشخصية.

وأكدت أمل عرفة، خلال اللقاء، أنها تتمنى أن تعيش الحب وتتزوج كما أن إبنتيها يتمنيان نفس الشيء لها ولكن الأمر لم يحدث بعد.

خلال الحديث فاجأ المذيع أمل بسؤال “هل تخافين على إبنتيكِ من دانا؟” لترد عليه بسرعة “مين دانا!!”

ليجيبها “الفنانة دانا حلبي التي تجمعها علاقة عاطفية بطليقك عبد المنعم” فما كان من أمل إلا أن ترد بـ “لا أخاف عليهما ولا نعلم صحة الأخبار المتداولة يمكنك سؤال عبد المنعم عن هذه العلاقة أنا لا أعرف شيء”.

من جهة أخرى، كانت أمل أعلنت أنها مصابة بفيروس كورونا بعد تأكيد 5 أطباء للتشخيص، إلا أنها عادت بعد ساعات ونفت خبر الإصابة وأنه بعد إجراء الفحص تبين أنها ليست مصابة ولكن كان عندها أعراض المرض لا أكثر.