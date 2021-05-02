علقت الفنانة الكويتية الهام الفضالة على قيام مواطنها الممثل والمنتج باسم عبدالأمير مؤخرا بالكشف عن الاجر الذي تقاضاه خلال مقابلة تلفزيونية له في رمضان.

وكشفت الهام الفضالة انها تفاجأت بتصريح باسم عبد الأمير وقالت ضاحكة “رفعت السماعة وقلت له ليش تفتح العيون علي؟”.

كان باسم عبدالأمير قال ردا على سؤال، خلال مقابلة تلفزيونية، ان أجر الفنانة الهام الفضالي كان في البداية عشرين الف بينما وصل الى ستين او سبعين الف دينار كويتي حاليا.

يذكر أنه يعرض حاليا مسلسل “أمينة حاف” لـ ألهام الفضالة وهو من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.