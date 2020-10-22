أطل بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الاماراتية احلام، في مقطع فيديو في اول ظهور له بعد تعرضه لكسر في ساقه راويا ما حدث معه.

وقال مبارك الهاجري، في فيديو تناقلته بعض الحسابات على انستغرام، راويا تفاصيل الحادث الذي حدث معه قائلا “كل اسبوع لنا طلعة مع الشباب نسوي برنامج ولكن الجمعة اللي راحت كان في غروب دراجات كانوا مخططين ان يطلعوا من الدوحة الى سيكريت فقلنا نروح معهم”.

تابع “ولما وصلنا الى منطقة سيكريت على البحر قبل ما اوقف واحط الستاند اللي يوقف الدراجة كانت الارض رملية على طول طاحت الدراجة على رجلي وسببتلي كسر “.

وكانت احلام قد كشفت،يوم الاثنين بعد ثلاثة ايام من تعرض زوجها للحادث، عن وجوده في المستشفى طالبة منه مسامحتها لانها لا تستطيع ان تكون معه قائلة: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب … ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020