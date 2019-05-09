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شاهد.. ايتن عامر تكشف تفاصيل صفع علا غانم لها مرتين!

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ايتن عامر

ايتن عامر

كشفت الممثلة المصرية آيتن عامر اثناء تواجدها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” أن مخرج العمل خيري بشارة، طلب من علا غانم أن تصفعني بالقلم مرة واحدة فقط على أن تفاجئني بذلك حتى يخرج بمشهد واقعي لرد فعلي، ولكنها بعد قيامها بذلك فوجئت بها تصفعني للمرة الثانية ولم يطلب منها المخرج ذلك.

وتابعت إنها تعتقد أن علا غانم خانها احساسها فيما فعلته معي، وقالت عني أنني لم أجسد دور سعاد حسني بشكل لائق، وهذا رأيها الشخصي.

وأكدت آيتن عامر أن علا غانم فشلت في تجسيد دور سناء جميل، وأخدته في منطقة أخرى بعيدا عنها، موضحه أنها لم تشعر بها نهائيا في هذا الدور حيث أن سناء جميل لم ترتدي هذه الملابس التي ظهرت بها أو تضع كمية المكياج التي وضعتها علا، أو حتى تصفيفة الشعر التي ظهرت، إذ أن بطلة الفيلم كانت تضع “البنس” في شعرها وتفرقه لنصفين فقط.

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