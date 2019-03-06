شاهد.. باسم يوسف يتحدث عن “النظام” ويثير الجدل!

عاد الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، للشاشة مرة أخرى، بعد غياب أكثر من 5 سنوات، عبر قناة “بي بي سي عربي” البريطانية.

وفي إعلان تشويقي بثته القناة البريطانية، ظهر يوسف وهو يتحدث عن ظهوره في حلقات عبر “بي بي سي إكسترا”، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن “النظام …”، إذ استبدلت القناة صافرة بالكلمة التي تلت النظام.

وقالت “بي بي سي”، في تغريدة عبر تويتر: “ما هو النظام الذي شتم باسم يوسف بسببه أكثر من حديثه في الدين والسياسة؟”.

ما هو النظام الذي شتم باسم يوسف بسببه أكثر من حديثه في الدين والسياسة؟ pic.twitter.com/zhElgpa2x3 — BBC News عربي (@BBCArabic) March 5, 2019

لتنشر القناة بعد ساعات من الإعلان فيديو من الحلقة الأولى، التي يتحدث فيها يوسف عن نظام الحمية الغذائية.

وبعد الجدل الواسع الذي أحدثته كلمة “النظام”، علق باسم يوسف بشكل غير مباشر بأنه لا يقصد النظام المصري.

وقال: “أنا مش مسؤول عن أي حد بيقول أنا طالع أقول إيه. أنا بقالي فترة بتكلم عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة. و لا أنا طالع أتكلم عن سياسة ولا اَي شيء من هذا القبيل. دي شيء أنا بعمله من أكتر من خمس سنين، ومش مسؤول عن أي وسيلة تسويق مضللة”.

انا مش مسئول عن اَي حد بيقول انا طالع أقول ايه . انا بقالي فترة باتكلم عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة . و لا انا طالع أتكلم عن سياسية و لا اَي شئ من هذا القبيل . دي شئ انا باعمله من اكتر من خمس سنين و… https://t.co/Lgu2V4bPpc — Bassem Youssef (@Byoussef) March 5, 2019

وتابع: “وده موضوع الحلقة بتاع بي بي سي اكسترا والمفروض تتوضح عن كده… موضوع النظام النباتي ده أنا باتكلم في من 2013، ومن قبل البرنامج ما يقف. وأنا ساعدت ناس كتيرة من خلاله وده نظام وموضوع منفصل تماما عن السياسة، وما بطلتش أتكلم فيه”.