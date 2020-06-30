تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ل ” أيمن الذهبي ” الطليق الأول للفنانة السورية ” أصالة ” والذي ظهر به وهو يتحدث عن ذكرياته معها ومشاعره تجاهها وعن أولادهما .

كما أشار أيمن الذهبي إلى إنه كثيرا ما تطرح عليه تساؤلات بخصوص إمكانية عودته لأصالة خاصة بعد طلاقها من المخرج المصري ” طارق العريان ” .. على الرغم من إنه بالوقت الحالي متزوج ولديه إبنة وعائلة .

فقال متحدثا عن زواجها من بعده : ” زواج أصالة المبكر جدا وطلاقها قرارها لوحدها وشيء شخصي وأنا بحترمها على قرارها .. على الرغم أنها تسرعت في قرارها وتزوجت بعد شهور فقط وأنا تأخرت كتير قعدت 12 سنة لكن الحياة بالنهاية لازم تستمر ” .

وكشف أيمن الذهبي عن المعاناة التي مرت به لمدة عامين بعد إنفصاله عن أصالة قائلا : ” أول سنتين من إنفصالي أنا وأصالة ما كانوا بينحسبوا من عمري عانيت كتير واكتئبت كانت حالة لا شعور ما بحس بشئ ” .

وتوجه بالشكر إلى الإعلاميين والفنانين وأهله الذين وقفوا بجانبه في تلك الفترة وساعدوه في تجاوز تلك المحنة .

وبخصوص عودته لأصالة قال : ” أحلى شئ بيربطنا ببعض هما أولادنا دول أغلى شئ عندا وده الشئ المشترك بيني وبينها وأنا بدين بالشكر لأصالة على تربية أولادي وقدرت تربيهم صح وهي أم حنونة وأنا ممنون لها ولأولادي ” .

وعند حديث أيمن الذهبي عن ذكرياته مع أصالة لم يستطع تمالك دموعه وقال باكيا : ” بينا ذكريات فظيعة وحلوة كتير مرحلة بحياتنا كانت كلها تعب وشقاء ونجاح .. لا يمكن أنسى الأماكن اللي بتذكرني فيها ومحطات بتذكرنا بمواقف حلوة أو مبكية أو مضحكة ولا يمكن يتنسى العشرة ” .

وأكد على إنه إذا طلبت أصالة أي خدمة منه أو مساعدة لن يتردد عن مساعدتها والوقوف بجانبها سواء على المستوى الفني أو الشخصي .