شاهد بالصور.. إيمي طلعت زكريا تسخر من والدها وتفجر ضحك متابعيها بشدة.. والسبب!

مزحت الفنانة إيمي طلعت زكريا مع متابعيها على انستقرام، من خلال صورة نشرتها فيها مقارنة بين والدها واللاعب محمد صلاح

ونشرت ابنة طلعت زكريا صورة لمحمد صلاح في جزر المالديف وهو بملابس البحر، وصورة أخرى لوالدها من أحد أعماله الفنية وهو يرتدي “شورت” مع وضعه لمنشفة على أحد كتفيه.

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة لتقول: “نفس الشيء ولكنك تحبون صلاح”، الأمر الذي فجر ضحك متابعيها بشدة، مؤكدين لها إنهم يحبون اللاعب محمد صلاح بالتأكيد، وأيضاً يعشقون كوميديا والدها وأعماله.

وكان محمد صلاح أشعل مواقع التواصل بصوره من المالديف، حيث نشر عدة صور وهو يستمتع بوقته في البحر، وظهر منظر الطبيعة بديع، مما جعل تعليقات محبيه في الانطلاق، خاصة وإنه التقط صوراً له وهو يقوم بقفزات عالية على الرمال.

وفي سياق آخر، يتألق طلعت زكريا في عروض مسرحيته “سيبوني أغني” التي تعرض حالياً على مسرح الريحاني.

المصدر: layalina.com