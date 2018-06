شاهد بالصور.. هالة صدقى توجه رسالة لكل من هاجم سفر المشاهير لروسيا : مفيش حاجة ببلاش

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة لكل من هاجم سفر المشاهير لروسيا برعاية من شركة WE.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها على Facebook:”يا رب ، قلوب كل المصريين معاكم

وبالنسبه للهري من البعض علي سفر بعض الزملاء الفنانين ،أحب اقولكم مفيش حاجه ببلاش وإذا شركه we متوليه مسئوليه السفر للبعض فده مقابل انهم هيعملوا دعايه لwe والمفروض هيلبسوا تيشيرتات عليها شعار we

يعني اي فنان منهم بيدفعلوا. كتير في مقابل الدعايه دي يعني لو حسبناها ماديا هيكونوا خسرانين جدا جدا وخصوصا ان الرحلة مزعجه جدا فهي يومين فقط وتذكره روسيا دي أرخص تذكره مقابل بلاد كتيره ،لكن حبهم لمصر ولوجودهم جانب منتخبهم هو ده الاغراء الحقيقي

فأكيد الفنانين دول مش ناقصهم اي سفريات ولشركة زي we مش عبيطه وبتترمي فلوسها ،مفيش حاجه ببلاش يا ساده ،

قولت الحقكم قبل تكملوا هري”.جدير بالذكر أن عدد من الفنانين والإعلاميين المصري توجهوا لروسيا لمساندة المنتخب في مباراته ضد البلد المستضيف لفعاليات كأس العالم 2018.

ومن بين الفنانين المتواجدين هناك بوسي شلبي التي نشرت عبر حسابها على Instagram، عدة صور وفيديوهات لبعض الفنانين المسافرين معها على متن الطائرة لتشجيع المنتخب المصري.

وتواجد كل من لميس الحديدي وابنها نور وأحمد رزق وابنه حمزة وشريف منير وليلى علوي وشريهان أبو الحسن وخالد صلاح وفيفي عبده وأحمد عبد العزيز وحسن الرداد وأشرف زكي.