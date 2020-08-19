شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو جديد على حسابها سناب شات ظهرت فيه وهي تتحدث إلى طائر الببغاء داخل منزلها، والذي تطلق عليه اسم “كيوي”.

وبينما كانت لجين تحاول أن تنطق الطائر “كيوي” خلال الحديث الدائر بينهما، بتحية الصباح، فاجأها الأخير ليرد عليها بـ”يا حيوانة”، وهو ما أثار غضبها وضحكها في نفس الوقت، وطلبت منه مناداة شقيقيها باسل ومازن، لينهي الطائر الحديث بـ”سلام عليكم”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة وكان رأي الاكثيرية أن “إن الببغاء غالباً يردد ما يسمعه”، مرجحين أنها ربما علمته هي أو واحد من أشقائها هذه الكلمة التي بات يرددها بكثرة.

وبالفعل فإن لجين كانت قد نشرت مقطع فيديو اخر للببغاء والذي ردد نفس الكلمة واضحت حينها لجين انها عضتها مرتين فقالت لها “حيوانة” فقامت بحفظ الكلمة وترديدها منذ ذلك الحين.