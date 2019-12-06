شاهد.. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية اثناء عرض “لوكاندة الاوباش” في الرياض

تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة، لوعكة صحية، خلال عرض مسرحية ”لوكاندة الأوباش“ ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وظهرت بدرية طلبة في فيديو نشر عبر حسابها على ”إنستجرام“، وشاركه عدد من الفنانين من بينهم منى فاروق، مستلقاة على سرير ويقوم أحد الأطباء بتركيب عدة محاليل طبية كمحاولة لتسكين الألم حتى تستطيع استكمال عرض المسرحية، ونقلها للمستشفى بعد ذلك.

وقالت الفنانة منى فاروق، في فيديو نشر عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستجرام“ إن زميلتها بدرية طلبة تعاني من آلام في الكلى، وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة: ”علشان تعرفوا الفنانين بيتعبوا قد إيه، هي مركبة محاليل دلوقتي وتعبانة وبيتعملها ميكب، علشان تنزل عرض موسم الرياض“.

وتابعت: ”أنا كان لازم أنزل الفيديو ده حتى لو هتزعلي مني يا أحلى بدرية في الدنيا وربنا يقومك بألف سلامة يا حبيبتي وربنا يحميك ويحفظك من كل شر“.