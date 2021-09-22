صدم الشاب الإماراتي المثير للجدل بدر خلف الجمهور بحديثه عن تعرضه لواقعة التحرش الجسدي واللفظي في شارع عام.

بدر خلف أطل بفيديو وتحدث عن ما جرى معه، وجاء تحديداً في حديثه “صارلي موقف قبل 3 أيام واحد يتحرش فيني وانا ماشي وقال يا حلوة يا مزيونة فديتش…ظنيت انو يحكي مع حد غيري، ومن بعدها ما حسيت غير انه يمسك كتفي ويقول يا حلوة رقمك”.

بدر خلف تابع “شلت الماسك من وجهي وشاف شنبي.. من بعدها خاف وراح…قلتله خيررر” واضاف ضاحكا “هذا منقذي يا ناس الشنب منقذي”.

الجمهور بدوره والذي كان في صدمة تداول الفيديو بتعليقات كان منها “ما عمر التحرش صار ماده السوالف ولا عمر التحرش صار ماده الضحك شي مقرف ترا دوب اللي صار فيه تفاهم وتوعيه ولا الحد اتوقع ٢٠١٠عيب اللي يقول تحرشو في صار في”..

وتابع آخر “شلون سامحين له بالامارات بالخروج على السوشل ميديا بذا الشكل المقزز… عُرف عن الاماراتيين الشهامه والرجوله”… وجاء في تغريدة أخرى “قل شنو دريت انها كذبه قال من ( كبرها ) .. فيه احد يطلب رقم الايام ذي”.

وفي مقطع اخر، تحدث بدر خلف عن ارتدائه الحجاب قائلا “من اليوم ان شاء حاتحجب” وتابع انه اتخذ هذا القرار عن قناعة قائلا “الحجاب حبيباتي ستر والحجاب حشيمة”.