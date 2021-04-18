أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم استغراب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تعلن عن رغبتها في التمثيل مع عمالقة السعودية، حسب تعبيرها.

كلام بدور البراهيم جاء أثناء ردها على متابعة سألتها “اش اسم المسلسل الذي مثلتي فيه وعلى اي قناة يعرض؟”.

واوضحت البراهيم أنها لم تشارك في اي عمل تمثيلي حتى الان قائلة “ما مثلت هو انتشر لي اني مع نخبة من الممثلين في مسلسل لكن هذه مفبركة انا لسه ما مثلت”.

وتابعت “اذا امثل أمثل مع العمالقة الكبار في السعودية ابغى أمثل مسلسلات سعودية وأفلام سعودية هذا اول اعمالي حيكون ولازم يكون بطولة وأجري عالي جدا حالي حال الكبار” وختمت بالقول “أنا بدور البراهيم”.

وقد اثار كلام بدور البراهيم وثقتها العالية بنفسها استغراب المتابعين حيث كتب احدهم “ديلا عيني عساس انجلينا جولي تمثل مع العمالقه” فيما قال اخر “مضطربه نفسياً هالانسانه”.