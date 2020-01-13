شاهد بدور البراهيم تثير الجدل بمزحها مع شاب.. طلب منها الزواج وتنازلت عن مهر المليون ريال!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المُلقب بـ”ملح إنستغرام”، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية.

وقال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية، خلاص راحت عليكم شباب، طالما قالت انها تحب الصغار والكيوت.

من جانبها ردت بدور علي الشاب قائلة: خلاص مافي مليون ريال مهر.

وعن مكان الإقامة قال شهاب هل نقيم في السعودية ام الكويت لترد بدور قائلة أنها سوف تقيم معه في لندن.

وأثارت بدور الجدل في المقطع بعد ظهورها مع الشاب مرتديه الحجاب حيث ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو بدونه وكانت التساؤلات حول إن كانت خلعت بدور البراهيم الحجاب بالفعل أم لا ولكنها لم تؤكد هذا الأمر.