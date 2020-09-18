رفضت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم مقارنتها بالفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني مؤكدة انها لا تعتبر نفسها انها تشبهها.

وقالت بدور البراهيم أن متابعيها هم الذين قاموا بتشبيهها بـ سعاد حسني وتابعت أنه “حز في خاطرها” بعض التعليقات التي قالت “ما تجين ربع جمالها” واضافت: “هي جميلة وحلوة وجذابة وما اقدر اقول عليها شيء لكن معليش في مقاييس جمال عندي ما هي عندها وفي مقاييس جمال عندها ما هي عندي”.

وتابعت بدور البراهيم: “الواحدة لما تتغنج وتلبس وتطلع بكامل حُلتها وكامل كل شي وأدوار تختلف وغنج يختلف وأشياء حركات تصير للأنثى أنثى متكاملة.. وما يحتاج وش ألبس وش أكشخ وش أنا أصلًا.. مو لازم أوريكم”.

وأردفت بدور البراهيم: “وبعدين في النهاية الناس أذواق.. في جميلات يقولون الناس إنها حلوة”، معقبًة: “أنا أشوفها ماهي حلوة والله ما اشوفها حلوة معلش يعني”، وأكدت أنها ترى جميلات بأنهن ملكات جمال، وغيرها يراهن ليسوا جميلات، مستطردًة: “أعطيتوا الأمر فوق حجمه يعني”. وسخرت بدور البراهيم ممن يرون أن الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني تتمتع بالجمال، فقالت: “أنا مستحيل أطلع كده وأقول أنا أحلى ولا خشمي أحلى.. خلاص طيب أنا ماني حلوة أنا مش حلوة ما فيني مقاييس جمال أبدًا حلو.. إنتي الحلوة إنتي الأمورة إنتي الكيوتة”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع، ظهرت فيه بدور البراهيم وهي تصف أنفها بأنه أجمل من أنف الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني في مقارنة وصفها المتابعون بالغريبة وغير المنطقية.

وقالت البراهيم في مقطع الفيديو: “مع احترامي لسعاد حسني وعايلتها والشعب المصري الحبيب خشمي أحلى من خشم سعاد حسني كمقاييس الجمال خشمي أحلى شوف بعد من دون كونتور أنا اشوف نفسي خشمي احلى من خشمها”.

وأضافت : “والتعليقات المضحكة ذيك جمال رباني وانت مسوية عمليات منو قاص عليكم وقلكم إني مسوية عمليات أصلا هذا الكونتور لو يرجع الزمن ما اسويه وأخي وجهي كذا مستوي كالبدر”.

وتابعت: “سعاد حسني لو على شبابها في الزمن هذا طقت فيلر وطقت بوتوكس ورفعت حواجبها النازله انتوا دايما كذا بنت البلد تسقطون فيها وتششكون بجمالها وتشككون بجنسيتها شئتم أم أبيتم أنا أشوف نفسي أنفي أحلى من أنف سعاد حسني”.

يُذكر أن بدور البراهيم، أعلنت انفصالها عن زوجها بشكل رسمي، بعد زواج استمر بينهما ستة أشهر فقط، حيث أكدت أنها حصلت على ذلك رسميًا من محكمة الأحوال الشخصية في الدمام، معلقة: “وأخيرًا تم انفصالي رسميًا.. أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي”.