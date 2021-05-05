ردت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم على الانتقادات التي وجهها لها بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بوزن زائد في احد فيديوهاتها.

وظهرت بدور البراهيم، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض خصرها قائلة: “انا استغرب امس جاتني تعليقات عندي كرش وين كرشي اذا هذا كرش اللي عندهم كرش اش اسمهم؟”.

وتابعت “انا الحمدلله طول عمري من عرفت نفسي وولدتني امي عمري ما صرتلي كرشة صلوا على النبي”.

واضافت “انا ما اسمن والله انا كنت اخذ حبوب عشان تسمني وهذا اقصى وزن وصلت له يمكن في ولادة من ولاداتي وصل وزني سبعين وهو اقصى شيء والحين 66”.

واردفت “انا انسانة الله خلقني كده عودي ناعم وعلى فكرة السناب يطلعني اضعاف مضاعفة”.

ولم تكتف بدور البراهيم بذلك بل أقسمت بأن بطنها طبيعي ولا ترتدي مشد حيث تابعت استعراض بطنها وقالت “بطني جدا جدا طبيعي”.