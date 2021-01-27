ما زالت الحرب الالكترونية مشتعلة بين كل من الناشطتين السعوديتين بدور البراهيم وهند القحطاني عبر مقاطع الفيديو والهاشتاغات التي تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث هذه الفيديوهات، هاجمت بدور البراهيم مواطنتها هند القحطاني وذكرتها باحد التسريبات التي انتشرت لها واحدثت جدلا كبيرا بسبب ظهورها بدون فلتر.

وسخرت بدور البراهيم من هند القحطاني التي تطلق عليها لقب “نقار الخشب” قائلة “الكشخة الداخلية احيانا تغطي على الكشخة الخارجية انت ناسية مقطعك الفيديو اللي منتشر من دون فلتر وانت مع البنات”.

وتابعت “انت شوفي حتى ملامح جسمك تغيرت الحين كل شيء فلوس بالفلوس وانت متى كشختي لما جيتك فلوس”.

"بدور البراهيم" تواصل الهجوم على "هند القحطاني":



"ناسيه شكلك كيف كان بدون فلتر ؟! أصلا ماعرفتي الكشخة إلا من قريب يا حديثة النعمة" pic.twitter.com/KJylDPLxf9 — WHR (@whrumor) January 26, 2021

وقد اثار كلام بدور البراهيم سخرية بعض المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “جيبو لها زوج عشان يشم مفارق راسها وتنكتم هالغثيثه” و “تخيلوا السناب يقرر الغاء الفلاتر ولابنشوف ولامشهورة تطلع”.

هو المسكين اللي راح ينكتم — |حسسn| (@he10e) January 27, 2021

ولا احد اصلا بيطلع فيه بيصير مهجور — انا اسمي خربوشااا (@mimiyou01) January 26, 2021

يذكر أن بداية الخلاف كانت عندما سخرت بدور من فيديو راقص قديم لـ هند وشبهتها بالشخصية الكرتونية “نقار الخشب”، وتابعت “أنت تتحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني”!

بدورها قررت هند الرد بعدة فيديوهات كان أولها السخرية من تصريحات بدور التي جاء فيها أنها تتمنى أن تتحجب قريباً، وتابعت “انت تلاحظون أي حد يبي يصير ترند يجيب سيرتي ويطلع قدام الكاميرا بكامل أناقته لأنو يعرف من دون ذكر اسمي ما حد يطل بوجهه”

وتابعت هند هجومها وهذه المرة على مشهور السناب شات “ممدوح الشمري” بـ “حتى الرجال لما يهاجمني يروح يحف حواجبه ويحط روج خفيف ومكياج لأنو يدري رح ينتشر الفيديو الي يجيب اسمي فيه”!