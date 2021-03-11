على الرغم من مرور بعض الوقت على خلعها الحجاب، غير ان الأسئلة عن هذا الموضوع ما زالت تلاحق خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم خاصة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو جديد وهي تجيب على أسئلة متابعيها والتي كان احدها “ليه فجأة شلتي الحجاب وكشفتي شعرك؟” لترد بدور بإجابتها المكررة “لأني أساسا مني محجبة والحجاب الاولى الذي كنتوا تشوفونه ما كان حجاب” ثم انفعلت وقالت “خلاص ما حد يسألني تكفون هذا السؤال لا تسألوني”.

وردا على متابعة اخرى عن سر جاذبيتها قالت بدور “سر جاذبيتي ترى روحي ابدا ما لها علاقة بالشكل وطول ما عمري ما اهتم بالشكل ولا ادرلها بال سؤاءا من بنت او رجال ابدا اخر شي عندي الشكل لأن اذا الروح ارتاحت خلاص”.

وكانت بدور البراهيم قد أثارت الجدل بحديثها عن بعض المشهورات وارتداء الحجاب حيث أكدت أن أي مشهورة ترتدي الحجاب وتعلن توبتها فقط عندما يحترق شعرها ولا تريد الظهور به على العكس منها حيث ظهرت بكل شجاعة حتى بعد أن احترق شعرها ولم تبتعد عن الأنظار وهذا ما عرضها للكثير من النقد والهجوم.

خلال فيديو آخر تحدثت بدور البراهيم عن قرار خلعها الحجاب وأكدت أنها لم تكن محجبة بالأساس وكانت تضع الطرحة على رأسها فقط وتتحدي أي شخص يمكنه أن ينشر لها صورة مع حجاب شرعي صحيح إلا إذا كانت صور قديمة جداً،

وأضافت أن ارتداء الحجاب حرية شخصية بالكامل ولا يجوز لأحد التدخل فيها كما هددت أي شخص يرد على حديثها بطريقة سيئة لأنها سوف تلجأ إلى القانون.

بدور البراهيم كانت قد صدمت الجمهور قبل فترة خلال جلسة تصوير ظهرت فيها بدون حجاب مع فستان ضيق مما عرضها للكثير من الجدل في حين حاول البعض الدفاع عنها وأكدوا أنها لم تكن محجبة بالكامل لأن وضع الطرحة على الرأس مع إظهار جانب من الشعر لا يُعد حجاب.