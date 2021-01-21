شنت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم هجوما على مواطناتها الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي واللواتي اثرن الجدل والغضب مؤخرا بسبب اطلالاتهم وتصريحاتهم الجريئة.

وظهرت بدور البراهيم، في مقطع فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه “صراحة استفزني موضوع امس للاسف من شاب وشابة سعودية يعني صراحة السعوديات في الاونة خاصة المغتربات صراحة اوفروها شيء مخجل مخجل”.

واستبقت بدور البراهيم الانتقادات التي قد توجه لها قائلة “اللي يقولون شوفوا بدور وش تقول شوفوا مين ينصح انا ما يهمنى هذا كله قولوا ما تقولونه عني لكن الانحلال الاخلاقي اللي نشوفه الحين وش ده يا اخي استحوا على وجوهكم وين عقيدتكم وين مبادئكم وين فطرتكم راحت”.

وتابعت بدور البراهيم “احنا اش فرقنا عن الحيوانات هو العقل والحيوان عادي يسوي اي شيء ما يهمه لانه بدون عقول لكن انت وياها فيكم عقل ودين ومبادىء”.

وتوجهت البراهيم الى فوز العتيبي دون ان تسميها قائلة “أنا ما علي منك تكشفين ترقصين تتعرين براحتك لكن الانحلال الاخلاقي اللي انت قاعدة فيه وش ده اقسم بالله شيء مقزز يعني كل هذا علشان تحصلين شهرة الشهرة مو كده”.

كما أبدت بدور البراهيم ندمها على شهرتها، قائلة “والله لو يرجع في الزمن والله ما أصير مشهورة وأقسم بالله العظيم” وتابعت “هيديك اليوم ابنتي طلبت سيارة قلت لها لا اشتغلي كملي دراستك وخلصي الجامعة وتوظفي بعدين تشتري سيارة قالت لي ماما انت عندك فلوس قلت لها لا حبيبتي فقالت خلاص اصير مشهورة”.

وكانت فوز العتيبي قد اثارت موجة كبيرة من الجدل والغضب بعد ظهورها وهي ترقص مع زوجها ممسكة زجاجة من الشراب.