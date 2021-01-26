ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخلاف بين المشهورتين السعوديتين حيث تصدر وسم #بدور_البراهيم_تجلد_هند ليتربع على عرش قائمة الترند للموضوعات الأكثر مناقشة بين المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وفي جديد هذا الموضوع، نشرت بدور البراهيم مقطع فيديو جديد ردت فيه على هند القحطاني وقالت انها اساءت لها ولجنسيتها وزعلت اهل الرقة السورية مؤكدة انها “سعودية أبا عن جد”.

وتابعت بدور البراهيم مخاطبة هند القحطاني “وش هالاغراءات اللي صارتلك وهبت في جسمك ما شاء الله ايش هالقوام الانثوي ما شاء الله عليك والله تدرين تؤمنين بالله والله وتالله وأقسم بالله اني انا لو اعرض مفاتين والله العظيم انه ما يصيرو متابعيني 6 مليون انه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

وقد أثار الخلاف بين بدور البراهيم وهند القحطاني استهجان المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “عيب يالعجايز والله عيييب احترموا عيالكم على الأقل انتوا قدوتهم مالت عليكم وعلى محتواكم الفاشل” و “كلكم تمارسون دعارة الفكر وتنتهجون سياسة الانحلال الاخلاقي وان اختلفت طريقتكم” و “الناس نسوا ايش يعني قبايل، ،، لما تكوني بنت قبايل مش معناها بالخشم ،،، معناها بالاخلاق والحشمه والكرم وووةةة”.

وبدأت القصة بهجوم حاد شنته الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية هند القحطاني على خبيرة التجميل السعودية الشهيرة بدور البراهيم بطريقة غير مباشرة حيث نشرت هند مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” في إشارة لبدور البراهيم.

من جانبها هاجمت بدور البراهيم هند القحطاني قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب .. الآن نقار الخشب كيوت عنك” وسخرت بدور البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة إنها تتعمد الرقص والإغراء بعد خضوعها لعمليات التجميل.