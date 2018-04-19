شاهد… بروموهات أقوى 10 مسلسلات مصرية ستعرض في رمضان 2018

بروموهات مسلسلات رمضان 2018 بدأت بتشويق الجمهور للعد العكسي لموسم الدراما بهذا الشهر وذلك بعدما تسابق العديد من النجوم وشركات الانتاج خلال الايام الماضية على نشر الاعلانات الاولية لأشهر المسلسلات التي سيخوضون بها المنافسة.

نعرض لكم أحدث بروموهات عشرة مسلسلات رمضان 2018 والتي تعرض لقطات مميزة ومليئة بالاكشن استعدادا لمارتوان الدراما في الشهر الفضيل:

1 – مسلسل عوالم خفية

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مسلسل “عوالم خفية” يشارك في بطولته الى جانب الزعيم عادل امام كل من فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وإنتاج رامى إمام.

2 – مسلسل بالحجم العائلي

يشارك في بطولة مسلسل “بالحجم العائلي” الى جانب النجم يحيى الفخراني كل من ميرفت أمين ويسرا اللوزي وندا موسى وهبة مجدي وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.

3 – مسلسل نسر الصعيد

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يشارك في بطولة مسلسل “نسر الصعيد” بجانب محمد رمضان ودرة كل من وفاء عامر سيد رجب ودينا ومحمد حاتم وعايدة رياض ومحمد عز وعائشة بن أحمد وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي

4 – مسلسل رسايل

يشارك مي عز الدين في بطولة “رسايل”، كل من خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وسميرة مقرون، ورزان مغربي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيري، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، ومحسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات ON.

5 – مسلسل اختفاء

مسلسل اختفاء من بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، هشام سليم، بسمة، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب.

6 – مسلسل ابو عمر المصري

مسلسل ابو عمر المصري من قصة عز الدين شكري، وتأليف مريم نعوم، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته الى جانب احمد عز كل من إيمان العاصي وأروى جودة، والجزائرية أمل بوشوشة.

7 – مسلسل ايوب

مسلسل ايوب من ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد صالح وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سيد بشير ويشارك في بطولته الى جانب صطفى شعبان كل من هنا الزاهد وميرهان حسين ومحمد لطفي وليال عبدالخالق وندى بهجت.

8 – مسلسل رحيم

مسلسل “رحيم” يخوض من خلاله ياسر ثانى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، للعرض خلال سباق رمضان المقبل، بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج “مجموعة فنون مصر”، وإخراج محمد سلامة.

9 – مسلسل كلبش 2

بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققه الممثل امير كرارة بمسلسل “كلبش” وعرض رمضان الماضى، يستكمل هذا العام فى سباق رمضان مغامرات ضابط الشرطة “سليم الأنصارى”، حيث تدور أحداث الجزء الثانى بعد ترقية الرائد سليم الأنصارى ليتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من جراء الرصاص، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكى ينتقم منه، ويشارك فى بطولة العمل كل من هيثم أحمد زكى وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحى خليل، بالإضافة لعدد كبير من أبطال الجزء الأول منهم هاله فاخر ومحمود البزاوى وضياء عبد الخالق، للمنتج تامر مرسى، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

10 – مسلسل طايع

يشارك فى بطولة مسلسل طايع الى جانب عمرو يوسف وصبا مبارك كل من عمرو عبد الجليل و سهير المرشدى وهند عبد الحليم وأحمد عبدالله محمود و سلوى محمد على ومن تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة فى أولى تجاربه الإخراجية