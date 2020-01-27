شاهد.. بريانكا شوبرا تتألق بإطلالة مثيرة في غرامي 2020

تألقت النجمة الهندية الجميلة بريانكا شوبر على السجادة الحمراء برفقة زوجها نيك جوناس في حفل توزيع جوائز Grammy السنوي الموسيقي بنسخته الـ 62 لعام 2020، والذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

واختارت بريانكا أن تطل في الحفل بفستان أبيض مميز مطرز بالورود الفضية وحبات اللؤلؤ، ويتميز بذيل قصير مطرز أيضاً بالورود الزهرية وحبات اللؤلؤ، وتميز أكمام الفستان بالخيوط الطويلة، وهو من تصميم دار الأزياء العالمية رالف أند روسو.

وكان من اللافت في هذه النسخة غياب أكبر الأسماء في عالم الموسيقى، فلم تشهد السجادة الحمراء في غرامي لهذا العام مرور بيونسيه وريهانا وأديل وجنيفر لوبيز وليدي غاغا اللواتي كن يخطفن الأنظار تماماً في مثل هذه المناسبات.

واعتذرت النجمة العالمية تايلور سويفت عن حضور الحفل قبل ساعات على الرغم من أنها كانت تنافس على 3 جوائز عن أفضل أداء فردي وأفضل ألبوم بوب وأفضل أغنية للعام وهي المرة الرابعة على التوالي التي تتغيب بها تايلور حيث كانت آخر مشاركة لها في عام 2016.