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شاهد بسبب ارتدائهما الحجاب.. ممثلتان تتعرضان للاعتداء خلال تصوير “فوق السحاب” في بلد اوروبي

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شاهد ممثلتان تتعرضان للاعتداء خلال تصوير "فوق السحاب" في بلد اوروبي بسبب ارتدائهما الحجاب

شاهد ممثلتان تتعرضان للاعتداء خلال تصوير "فوق السحاب" في بلد اوروبي بسبب ارتدائهما الحجاب

تعرضت الممثلتين هبة ومنى عبد الغني الى اعتداء واهانات من قبل مواطن مجري خلال تصوير مشاهدهما من مسلسل “فوق السحاب” وذلك بسبب ارتدائهما الحجاب وقول احداهما :”باسم الله الرحمن الرحيم”. وطارد فريق العمل أثناء التصوير.

وحاول فريق العمل ان يوضح له القصة وحاول ابعاده عن موقع التصوير إلا أنه أصر على موقفه “العنصري”.

ووجهت الممثلتين رسالة واضحة انه حتى في دول العالم الاول العنصرية طاغية والناس لا تتقبل بعضها.

يذكر ان “فوق السحاب” من بطولة هاني سلامة و​عفاف شعيب​ و​ستيفاني صليبا​ و​محمد محمود عبد​ العزيز وإيهاب فهمي ومن تأليف ​حسان دهشان​ وإخراج رؤوف عبد العزيز

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