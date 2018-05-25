شاهد بسبب ارتدائهما الحجاب.. ممثلتان تتعرضان للاعتداء خلال تصوير “فوق السحاب” في بلد اوروبي

تعرضت الممثلتين هبة ومنى عبد الغني الى اعتداء واهانات من قبل مواطن مجري خلال تصوير مشاهدهما من مسلسل “فوق السحاب” وذلك بسبب ارتدائهما الحجاب وقول احداهما :”باسم الله الرحمن الرحيم”. وطارد فريق العمل أثناء التصوير.
وحاول فريق العمل ان يوضح له القصة وحاول ابعاده عن موقع التصوير إلا أنه أصر على موقفه “العنصري”.
ووجهت الممثلتين رسالة واضحة انه حتى في دول العالم الاول العنصرية طاغية والناس لا تتقبل بعضها.
يذكر ان “فوق السحاب” من بطولة هاني سلامة وعفاف شعيب وستيفاني صليبا ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي ومن تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز