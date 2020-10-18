أطلت الاعلامية المصرية بسمة وهبة على متابعيها على انستغرام بثياب الصلاة في اول ظهور لها بعد خصوعها لعملية جراحية منذ يومين.

وقالت بسمة وهبة في الفيديو بينما كان يسمع في الخلقة تلاوة من القران الكريم: “الحمدلله انا قلت اطمنكم علي بس اول حاجة عملتها اني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا انه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة “.

ثم دعت بسمة وهبة قائلة “يا رب الطف بنا دائما يا رب اللهم شفائك لمن مسه الضر اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه الا انت سبحانك يا رب يا كريم”.

وكانت بسمة وهبة قد بثت فيديو ، منذ يومين، قبل دخول العملية قالت فيه: “استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا.. يد الله فوق ايديكم.. يا رب ان شاء الله باذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني من الدعاء”.

كانت بسمة قد كشفت سابقا انها تعانى من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وإنها ليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة وقالت “ربنا كرمنى بطبيب إنجليزي استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته ولم تأتى لى الأعراض لمدة شهر”.

وتابعت بسمة وهبة المشكل الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان”.