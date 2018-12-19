شاهد.. بسمة وهبة تبكي بعد عودتها من العلاج في امريكا

احتفل أصدقاء المذيعة االمصرية بسمة وهبة بعودتها سالمة إلى مصر بعد رحلة علاج طويلة أمضتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
لم تتمالك بسمة دموعها مع فرحة أصدقائها بها، وظهرت في فيديو نشرته المذيعة سالي القاضي وهي تمسح دموعها وتحاول التماسك والاحتفال مع الموجدين على أنغام أغنية “وحشتوني” بصوت إليسا.
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وكانت بسمة وهبة خضعت لعملية جراحية في المعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر الأسبوع الماضي.
ونفت المذيعة المصرية الأخبار التي انتشرت عن عودة مرض السرطان مجددا لها، وقالت إنها كان لديها مشكلة كبيرة في معدتها وخضعت لجراحة خطيرة