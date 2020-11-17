تعرضت الاعلامية المصرية بسمة وهبة لموقف محرج خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية.

فقد نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وقد انسكب العصير على فستانها الابيض وهي تقول “انا مش حادخل اقعد في الحمام ده فراولة ومانجة الفاكهتين الوحيدتين يلي ما بيطلعوش”.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو كاتبة: “ممكن حد يقولي ايه ده”.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد عادت الى مصر بعد إجرائها عملية جراحية في المعدة بلندن أواخر الشهر الماضي.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.