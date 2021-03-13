شاركت الاعلامية المصرية بسمة وهبة متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتها خديجة وهي تحاول تعليمها بعض الحركات لرقصات شهيرة تقدم عبر تطبيق “تيك توك”.

والطريف ان بسمة لم تستطع اكمال الحركات فقامت بالتوقف فجأة وقالت لها “بقولك ايه؟” ثم قامت بالمغادرة.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو كاتبة: “العيال اتجننت وحيجننونا معاهم”.

يشار الى ان خديجة هي ابنة بسمة وهبة بالتبني كما ان لديها ابنين هما عبد الرحمن وعبد العزيز من زوجها .رجل الاعمال السعودي أسامة السيد والذي انفصلت عنه عام 2010 بعد خلعها الحجاب.

يذكر أن بسمة وهبة تستعيد لتصوير برنامج جديد من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، يحمل اسم “قنديل أم هاشم”.