كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي في الوجه إثر تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز التجميل التي رفضت الإفصاح عن اسمها.

وقالت بسمة وهبة في فيديو بثته عبر حسابها على انستغرام، إنها تخضع للعلاج تحت إشراف طبيبة سافرت لها خصيصًا دبي، لأنها فقدت القدرة على تناول الطعام والتحدث بشكل طبيعي، وأخبرتها الطبيبة قبل شهر أنها تعاني من شلل عضلي بسبب تعضرها لضغط عصبي.

وأوضحت بسمة أنها تابعت العلاج لمدة شهر ولم تشعر بأي تحسن طيلة هذه الفترة، فعادت منذ أيام إلى طبيبتها بدبي، مشيرة إلى أنها أخذت تتذكر ماذا حدث قبل إصابتها مباشرة خاصة أنها تحاول الابتعاد تمامًا عن الضغوطات خلال هذه الفترة، فوجدت أنها قبل مرضها بشكل مباشر خضعت لجلسة بوتوكس وفيلر في أحد مراكز التجميل الكبيرة، فأخبرت طبيبتها بذلك لتؤكد لها أن هذا هو السبب.

أضافت وهبة أن طبيبتها شخصتها في المرة الأولى بشكل خاطئ، بأن مرضها ناتج عن الضغط العصبي، ولكن فور علمها بأمر الحقنة ومركز التجميل، أكدت لها أن المحقن دخل في منطقة الأحبال الصوتية وأصابها بالشلل العضلي، وطلبت منها الراحة التامة وعدم إجهاد صوتها.

كما وجهت بسمة وهبة نصيحة إلى السيدات بأن يتحروا الدقة عند اختيار العيادات التي يذهبن إليها، ووجهت رسالة إلى المراكز والعيادات الطبية بأن يتقوا الله في الناس.