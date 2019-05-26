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شاهد.. بشرى تنهار وتدخل في نوبة بكاء شديدة في “رامز في الشلال”

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بكاء بشرى في رامز في الشلال

بكاء بشرى في رامز في الشلال

اصيبت الفنانة المصرية بشرى بحالة من الرعب الشديد ودخلت في نوبة بكاء هستيرية وذلك بعد وقوعها ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز في الشلال”.

وتم إيهام بشرى، بأنها تصور إعلانًا لاحد المنتجات، ولكنها وقعت في مقلب رامز، عندما سقطت في النهر، وسط حالة من الرعب والصراخ، وخلال رحلة إنقاذها بالمركب، تعرضت لضيق في التنفس، وتعرض المركب للتوقف؛ بسبب امتلاء بعضه بالمياه.

وفي فقرة ”الغوريلا“، دخلت في حالة هلع كبير، واستغل رامز، رعبها وتمادى في تخويفها، وعندما كشف عن وجهه، دخلت في نوبة بكاء هيستيري، وقالت له: ”حرام عليك، مصر كلها وأنجلينا جولي هيفرحوا فيا، والشرايح اللي هركبها على حسابك“.

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