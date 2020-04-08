فى ولاية تكساس الأمريكية، تم بيع القفازات البيضاء الخاصه بأسطورة البوب العالمى “مايكل جاكسون”، مقابل أكثر من 85000 جنيه إسترلينى، وذلك فى مزاد علنى تنافس فيه محبي ومشجعي جاكسون من اجل قفازه المرصع بالكريستال.

حيث أن تلك القفازات تعتبر واحده من العلامات المميزه لملابسه التى ارتداها في كليباته وجولاته الغنائيه علي مسارح العالم،”، وقد تلقى المشترى الفائز بالمزاد، مظروف من شركة إنتاج “إم جيه جيه” التى أسسها جاكسون و رسالة تؤكد أنه تم التبرع بهذه الأموال لمنظمة “يونيسف”.

ولم تكن القفازات فقط التى عُرضت للبيع، فقد تمكنت النجمه الأمريكيه “كيم كاردشيان”من شراء قبعة جاكسون التى تحمل توقيعه والتى ارتدها في عديد من الكليبات والحفلات اشهرها فيديو كليب أغنيته الشهيرة ” Smooth Criminal” ،ويذكر أن النجمه تمكنت أيضا من شراء الخواتم الذهبية التى كان يرتديها النجم الراحل”إلفيس بريسلي” وذلك في ديسمبر الماضى.