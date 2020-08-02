أطل الفنان السوري باسل خياط على متابعيه بعد ساعات على وفاة والده، عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، في فيديو مؤثر طالبا الترحم عليه.

وظهر باسل خياط في الفيديو وهو يحبس دموعه قائلا “للاسف فجعت بوفاة الوالد بشكل مفاجىء وبسبب الظروف الراهنة ما قدرنا نعمل عزاء فبطلب من كل المحبين من كل من مر فيهم سمير خياط الله يرحمه ومن يكن له معزة غالية ومحبة الدعاء له والترحم عليه”.

وختم باسل خياط كلامه قائلا “سامحوني اني طلعت بهذا الفيديو ولكن الله اعلم ما في القلوب”.

وكان باسل خياط قد نعى والده سابقا في تدوينة قال فيها “أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل. وداعا للرجل الاول في حياتي وداعا لحنانك الابدي وداعا سمير خالد الخياط ابو باسل رحمك الله وأدخلك فسيح جناته أنا لله وانا اليه راجعون الفاتحة والدعاء له”.