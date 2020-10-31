شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة الذي أقيم يوم أمس الجمعة تكريم الفنان المصري ” خالد الصاوي “بمنحه جائزة الإبداع الفني .

وخلال تكريمه لم يستطع خالد الصاوي تمالك دموعه متأثرا بهذه الجائزة وما قيل في حقه من جانب بعض من زملائه الفنانين والقائمين على التكريم الذين وجه لهم الشكر .

وأوضح خالد الصاوي خلال كلمته تعقيبا على هذا التكريم أنه حاول التحضير لهذه الكلمة ولكنه لم يجد ما يناسب ما يشعر به فقرر أن يرتجل الحديث .

فقال باكيا : ” كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم إننا نبقى موجودين النهاردة وناجحين وبنقاوم من أجل الفن والحياة والسينما .. نحن الحمد لله في أمان وقادرين على مساندة بعضنا البعض شعبا وقيادة سياسية وهيئات أهلية ” .

وتابع : ” أول حاجة فكرت فيها لما خدت خبر التكريم حسيت بهم كبير أوي هتقول إيه للشباب الصغير فمش قادر أقوله أعمل زيي واترفد من المدرسة ولا نط من على السور ولا اتخانق في كل مكان تروح فيه .. اخسر الناس بعد ما كان المفروض تكسبهم وبعد كد ترجع تصالحهم تحسس وتعتذر .. مش عارف اقوله ايه أقول خليك عنيد مش هينفع ” .

وأضاف خالد الصاوي : ” عشان كده عايز اقوله خد 50% مني وسيب الـ 50% التانيين الوحشين ارميهم في أي باسكت ” .

كما حرص على إهداء هذا التكريم لمن أطلق عليهم آباء وأمهات السينما المصرية وهم كلا من الفنانين : لبنى عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين وشهيرة وبوسي وعادل إمام وسمير غانم وسمير صبري ويحيى الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل .