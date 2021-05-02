وقعت الفنانة المصرية ملك قورة ضحية مقلب الحلقة 19 من برنامج “رامز عقله طار”، والذي يعرض على قناة mbc مصر خلال شهر رمضان حيث عاشت لحظات صعبة انتهت بالبكاء بشدة.

واستقبل رامز جلال ملك قورة بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة 19 من برنام مقالبه “رامز عقله طار”، وقال إنه سينفذ مقلبا مرعبا بها في الحلقة بسبب صعودها السريع ونجوميتها.

وبدأ المقلب في ملك قورة في الفقرة الوهمية من البرنامج مع المذيعة سارة مراد وحسن العسيري وإقناعها بالمشاركة في موسم الرياض، وجربت عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال وراء الجدار من أجل ضربها في لعبة معركة الألوان.

وغضبت ملك قورة بعد تعرضها للضرب ودخلت في نوبة صراخ مبكرة بسبب الألعاب ومعركة الألوان قبل تنفيذ المقلب المرعب بها في الفقرة الأخيرة من البرنامج.

وعاشت ملك قورة تجربة مرعبة في برنامج “رامز عقله طار” بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخولها الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن تصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها، ودخلت في نوبة صراخ وانهيار أثناء تعطلها في الهواء قبل سقوطها في حمام السباحة.

وواجهت ملك قورة مقدم البرنامد رامز جلال بغضب بعد اكتشافها المقلب في نهاية الحلقة.

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة،

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج “رامز عقله طار” وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.