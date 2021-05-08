حل الفنان ” هيثم شاكر ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها شيخ الحارة والجريئة المذاع على قناة القاهرة والناس .

وخلال الحلقة دخل هيثم شاكر في نوبة من البكاء بعد مواجهة شيخ الحارة له ووصفه ب ” الجاحد ” على خلفية إحيائه لحفل غنائي بعد وفاة والدته بيومين .

وعلق هيثم شاكر على هذا الأمر مؤكدا حدوثه ولكنه كان مجبرا على ذلك لإلتزامه بعقد ووجود شرط جزائي وعدم تمكن الجهة المنظمة للحفل من إيجاد بديل له مع محاولاته للاعتذار عنه ولكنهم رفضوا ذلك .

وأضاف أن حياته مازالت غير مستقرة بعد وفاة والدته فقال : ” أنا أمي دي كانت أغلى حاجة عندي في حياتي ولازلت لحد الآن أنا مكسور بسبب وفاتها ” .

وتابع هيثم شاكر : ” كنت متعود دايما إن أنا قبل كل حفلة بعملها أو شغل لايف عموما بعمله فكنت بكلمها في التليفون إن هي تدعيلي قبل ما اطلع ولحد النهاردة أنا قبل كل شغل بنسى وبمسك التليفون بطلع رقمها علشان اكلمها ” .

كما أشار إلى أن الفنان دائمًا يحاول أن يخفي ما بداخله لأنه شخص يسعد الجمهور ولا يظهر الجانب المحزن في حياته .. مضيفا : ” أوقات كتير جدا على فكرة ببقى مش سعيد بسبب اللي أنا مريت بيه في حياتي بس أنا مطالب إني مبينش ده ” .