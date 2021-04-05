تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد بكاء اثنتان من مشاهير اليوتيوب في العالم العربي هما “نارين بيوتي” و “نور ستارز” وتبادل الاتهامات بينهما.

فقد ظهرت نارين بيوتي في مقطع فيديو وهي تبكي وتتهم “نور ستارز” بسرقة افكارها قائلة “انت خطيرة على المجتمع بشكل عام عندك ملايين المتابعين ركزي على حالك اذا انت حدا فاشل لحتضلك فاشلة ما عم تتطلعي كيف فيكي تكوني حدا احسن”.

وتابعت “قابلتك اول امبارح في صالون الشعر حكيتك عن مخططاتي وشو عم حاول اعمل وهلاء عم تعملي نفس الشيء وما كان في بالك”.

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بدورها عادت نور وظهرت في فيديو اخر وهي تتحدث عن ما جرى بينها وبين نارين وقالت “اللي اذاني انه اتعدت على اسمي وانا ما اذية حدا واكثر حدا بحالي واكثر حدا ناجح ورفيفي اللي حرمتيني منه سنين قلي على حقيقتك وشو كنتي تحكي بضهري وقديه انت مهووسة فيني”.

"نور" ترد بقوة:



"أنتِ وشلتك مهووسيين فيني، وأنا أنجح يوتيوبر" pic.twitter.com/AsZo6ocFsf — WHR (@whrumor) April 4, 2021

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وان كل من “نارين بيوتي” و”نور ستارز” يتابعما الملايين على حساباتهما.