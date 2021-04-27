وقعت الممثلة ريم عبدالله، ضحية حلقة الليلة، من برنامج “رامز عقله طار”، الذى يقدمه الممثل الكوميدي المصري رامز جلال على شاشة “MBC”.

وظهر على “ريم” الخوف خلال تواجدها فى كبسولة الهوب دروب، وهى إحدى الألعاب التى يستخدمها رامز جلال فى المقلب، ومع تحرك الكبسولة فى الهواء، بدأت ريم فى الصراخ عاليًا.



وقام رامز جلال بضرب “ريم” أكثر من مرة لترد عليه وهى غاضبة، وحاولت عدم القفز من الكبسولة فى حمام السباحة، ولكن فريق البرنامج قام بدفعها.



وبكت ريم عبدالله بعد خروجها من “حمام السباحة” عقب اكتشاف المقلب الذي نفذه فيها رامز جلال، قبل أن يقوم بدفعها مرة أخرى أثناء المزاح معها.



