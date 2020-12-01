شاركت الفنانة اليمنية/الاماراتبية بلقيس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ترويجي لمقابلتها مع المذيع أنس بوخش في برنامجه abtalks.

وعلقت بلقيس على الفيديو: “اتركوا كل المقابلات اللي عملتها من قبل وركزوا لي بكرة في هالمقابلة مع @abtalks @anasbukhash الوعد بكرة”.

كما نشر حساب البرنامج على تويتر نفس الفيديو وعلق: “هي معروفة بصوتها الساحر وإطلالتها الباهرة ومظهرها المتميز ولكن في هذه الحلقة، تظهر بلقيس حقيقتها كما يعرفها المقربون منها. شاهدوا الحلقة غداً في تمام الساعة ٩ مساءً بتوقيت الإمارات.”.

هي معروفة بصوتها الساحر وإطلالتها الباهرة ومظهرها المتميز ولكن في هذه الحلقة، تظهر بلقيس حقيقتها كما يعرفها المقربون منها. شاهدوا الحلقة غداً في تمام الساعة ٩ مساءً بتوقيت الإمارات.



Production / @bukhashbrothers

Watch Partner / @breitling#بلقيس_فتحي #ABtalks

@BalqeesFathi pic.twitter.com/ZymGo4mIdf — #ABtalks (@abtalks) November 30, 2020

وتكشف بلقيس في هذا اللقاء جوانب جديدة من حياتها حيث ظهرت في بداية الفيديو هي وتتحدث عن طفولتها قائلة: “انا ربيت في بيت كانت الام فيه الأب والام والاخت وكل حاجة”.

كما تحدثت بلقيس عن الخداع الذي يواجهها في الحياة قائلة “شو تبغى اكثر ان في شخص قاعد معك على نفس الطاولة وما تعرف شو نيته يبين لك انه هو حابك بالنهاية تكتشف انه هو حابب شهرتك مش حابك انت”.

ولكن اكثر ما اثار التفاعل كان ظهور بلقيس وهي تبكي قائلة: “كل احد يشوف بلقيس على المسرح بإطلالتها المميزة ناجحة ورائعة والجميع سعيد بالنظر اليها”.

وقد اثارت دموع بلقيس تفاعلا واسعا من متابعيها والذين عبروا عن تعاطفهم معها حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “دموعج غالية ياروحي انتي” و “يالله بلقيس م احب اشوف دموعك” و “منتظرينك يا عمري انتي ودموعك غالية وعسى دموعك ما تنزل الا بدموع فرح وسعادة يارب “.